Модель Шанина Шейк заявила, что Victoria`s Secret Fashion Show в 2019 году отменяется.
Victoria`s Secret Fashion Show в 2019 году не будет проходить, заявила супермодель Шанина Шейк.
– К сожалению, шоу Victoria’s Secret в этом году не состоится. Это очень необычно для меня, ведь ежегодно в это время я готовлюсь к показу. Но я уверена, что в будущем все наладится. Руководство пытается работать над брендингом и новыми способами организации показов, – отметила Шанина Шейк.
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В мае 2019 стало известно, что шоу уберут с телевидения из-за низких рейтингов телетрансляции.
Ранее Факты ICTV писали, що Кайли и Кендалл Дженнер презентовали новую коллекцию купальников для канадского бренда Ardene.
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