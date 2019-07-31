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Угадай песню Винника (ТЕСТ)

Считаете себя ярым фанатом Олега Винника? Тогда самое время пройти тест от Фактов ICTV и проверить свои знания!

олег винник

Олега Винника не знает в Украине только ленивый. В сердце каждой украинки есть хотя бы одна любимая его песня, а лучше сразу несколько!

Сегодня певец празднует 46-летие. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете творчество Винника!

Читайте: Лекарство от интернет-зависимости: Олег Винник презентовал новую песню

Кстати, ранее Факты ICTV собрали топ-10 песен Олега Винника.

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