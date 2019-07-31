В сети появился первый трейлер фильма Мартина Скорсезе Ирландец.

Первый трейлер фильма Мартина Скорсезе Ирландец обнародовали на официальном YouTube-канале Netflix.

В фильме режиссер собрал плеяду своих любимых актеров – Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Фильм Ирландец – это эпическая сага об организованной преступности послевоенной Америки. История показана глазами ветерана Второй мировой войны Фрэнка Ширана, который становится наемным киллером.

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В фильме показана одна из крупнейших неразгаданных тайн в истории Америки – исчезновение американского профсоюзного лидера Джимми Хоффа.

Режиссер предлагает зрителям путешествие скрытыми коридорами организованной преступности. Также он пытается ознакомить с ее внутренней работой, соперничеством и связями с политикой основных направлений.

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