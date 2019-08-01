Немецкая супермодель Клаудия Шиффер и американская топ-модель Стефани Сеймур стали главными героинями августовского номера итальянского Vogue.

48-летняя Шиффер и 51-летняя Сеймур появились обнаженными на четырех разных обложках Vogue.

Редакция глянца посвятила свой новый номер легендам мировой индустрии моды, отметив, что Шиффер впервые украсила обложку итальянского Vogue 25 лет назад, в то время как Сеймур в последний раз снималась для глянца 32 года назад.

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Шиффер поблагодарила фотографа Кольер Шорр и отметила, что была польщена предложением появиться на обложке Vogue Италия спустя 25 лет.

– Спасибо потрясающей команде профессионалов за эту возможность! 25 лет спустя после моей первой обложки для Vogue Italia, — написала супермодель.

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