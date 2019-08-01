Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Велика й смiшна.

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню из дебютного альбома Пушка под названием Велика й смiшна, который стал восьмым видео исполнительницы.

В клипе исполнительница кружится на фоне различных локаций из повседневной жизни, среди которых родное село, школа, танцевальная студия и другие.

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Режиссером клипа выступил DELTA ARTHUR, который уже работал с Alyona Alyona

Для съемок видео использовали технологию захвата движений, которая популярна в кино.

К слову, украинская певица MARUV опубликовала тизер клипа Между нами.

Видео: Alyona Alyona