Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Велика й смiшна.
Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню из дебютного альбома Пушка под названием Велика й смiшна, который стал восьмым видео исполнительницы.
В клипе исполнительница кружится на фоне различных локаций из повседневной жизни, среди которых родное село, школа, танцевальная студия и другие.
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Режиссером клипа выступил DELTA ARTHUR, который уже работал с Alyona Alyona
Для съемок видео использовали технологию захвата движений, которая популярна в кино.
К слову, украинская певица MARUV опубликовала тизер клипа Между нами.
Видео: Alyona Alyona
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