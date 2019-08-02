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Boyfriend: Ариана Гранде подралась из-за парня в новом клипе

Популярная американская певица Ариана Гранде представила новый сингл Boyfriend совместно с Social House.

Ариана Гранде - Boyfriend

Американская певица Ариана Гранде в дуэте с Social House представила сингл Boyfriend.

В новом клипе Ариана Гранде и Майки Фостер из Social House играют ревнивых любовников, которые не могут определиться со своими отношениями. Однако любовники не хотят видеть другие знакомства или даже флирт с кем-либо еще.

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В ролике из-за ревности Гранде даже устраивает драку, хотя этот образ не свойственен миловидной певице.

Режиссером видео выступила Ханна Люкс Дэвис.

Ранее Факты ICTV писали, что хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Велика й смiшна.

Фото: arianagrande

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