Суд Лос-Анджелеса обязал Кэти Перри и ее компании звукозаписи выплатить $2,7 млн за плагиат исполнителю Flame.

Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри выплатить $2,7 млн исполнителю Flame по делу о плагиате.

$2,2 млн должен выплатить лейбл Capitol Records, а еще $500 тыс. – лично Кэти Перри.

Присяжные федерального суда признали Перри виновной в плагиате в ее песни Dark Horse.

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Иск против нее подал рэпер Маркус Греем, более известный под псевдонимом Flame, он утверждал, что певица скопировала музыкальную составляющую его христианской песни Joyful Noise.

Кэти Перри во время судебных заседаний заявила, что ритм в этой песне является распространенным, поэтому Грей не может претендовать на авторство, однако присяжные признали ее виновной.

Напомним, певица Кэти Перри выходит замуж за актера Орландо Блума, с которым уже несколько лет в отношениях.