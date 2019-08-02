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Между нами: MARUV презентовала новый клип

Популярная украинская певица MARUV показала новый клип на песню Между нами.

Марув Между нами

В сети появился новый клип певицы MARUV на песню Между нами.

Видео снято в привычной для артистки атмосфере с множеством откровенных кадров.

Читайте: Boyfriend: Ариана Гранде подралась из-за парня в новом клипе

Также в ролике изображена девушка в латексном белье с фруктами на теле.

Новый клип певицы также наполнен отсылками к восточной эстетики и культуры.

Ранее Факты ICTV писали, что хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню Велика й смiшна.

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