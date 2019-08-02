Премьеры фильмов на лето 2019 в Украине будут удивлять. Факты ICTV собрали самые ожидаемые новинки августа в одном материале.

В этом году август на удивление принес большое количество премьер фильмов, а также собрал пул известных актеров.

Среди такого разнообразия вы точно найдете себе что-то по вкусу.

А мы в кинотеатре будем постоянными посетителями, не пропустим ни одной ленты из списка и будем писать рецензии для вас на самые популярные работы.

Итак, на что же пойти в кино в августе 2019 года.

1 августа

Форсаж: Хоббс и Шоу

С первого же дня месяца на экраны мощно ворвался спин-офф Форсажа.

Всего три главных аргумента в пользу фильма: Дуэйн (Скала) Джонсон, Джейсон Стэйтем и Идрис Эльба.

А если серьезно, то кроме актерского состава с мышцами, вас ждет крутой адаптированный перевод, смешные диалоги и, конечно, зрелищные автомобильные и боевые сцены.

Жанр: боевик, приключения

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Дэвид Литч

8 августа

Angry Birds в кино 2

Комедийные животные порадуют и детей, и взрослых.

На этот раз они объединятся, чтобы спасти свой дом, но даже такая серьезная миссия будет окутана юмором.

Жанр: комедия, мультфильм, приключения, семейный

Страны: Финляндия, США

Режиссер: Туроп Ван Орман

Страшные истории для рассказа в темноте

Истории из книги ужасов, которую находит молодежь в заброшенном доме, начинают оживать.

Создатели фильма обещают, что будет жутко, не ходите сами в кино на этот фильм.

Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Режиссер: Андре Овредал

Королевы криминала

Боевик для женщин и о женщинах. Три домохозяйки начали управлять ирландской мафией, когда их мужчин ФБР посадило в тюрьму.

Интересно посмотреть на Мелиссу МакКарти в серьезной роли.

Жанры: боевик, драма, криминал

Страна: США

Режиссер: Андреа Берлофф

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована

На этот фильм нужно пойти хотя бы из-за актерского состава.

В главной роли Кит Харингтон, которого все знают по роли Джона Сноу в Игре престолов.

Кроме того, на экране будут волшебные Натали Портман, Эмили Хэмпшир, Кэти Бейтс, Сьюзан Сарандон и Тэнди Ньютон.

Фильм о том, как 11-летний ребенок переписывался с американской звездой, но их переписка попала в широкие массы.

Общественность, конечно же, начала находить в письмах странные детали.

Жанр: драма

Страны: Канада, Великобритания

Режиссер: Ксавье Долан

15 августа

Однажды в… Голливуде

Знаем, что вы ждали этот фильм. Мы тоже.

И не только потому, что здесь вместе будут играть Лео Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Курс Рассел – ух!

Главная причина – девятый фильм от легендарного режиссера Квентина Торонтино. Еще и о Голливуде.

Это Роял-флэш, но в мире кино.

А еще Квентин назвал Лео и Брэда “лучшим звездным дуэтом со времен Роберта Редфорда и Пола Ньюмана” (Афера. 1973)

Жанр: драма, комедия

Страны: Великобритания, США

Режиссер: Квентин Тарантино

22 августа

Падение ангела

Сексуальный Джерард Батлер в своей неизменной роли серьезного мужчины, который спасает мир.

Но как и в первой части – Падение Олимпа – речь пойдет о президенте США, а не планете.

На этот раз охранника президента подставляют, и он самостоятельно пытается найти правду.

Жанр: боевик

Страна: США

Режиссер: Рик Роман Во

Игра в прятки

Фильм ужасов со странным сценарием, но это что-то новенькое.

Счастливые молодожены после свадьбы едут знакомиться с семьей мужа, но эксцентричные родственники устраивают на девушку охоту, поскольку верят, что если не принесут ее в жертву, их постигнет ужасная беда.

Жанры: детектив, ужасы, триллер

Страна: США

Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт

Полина и тайна киностудии

Сходить на это кино стоит не только, чтобы поддержать отечественное, но и из-за того, что вместе с главной героиней Полинкой Печененко играет Василий Вирастюк и Жан Рено.

Вот такое необычное сочетание.

В ленте девочка пытается узнать правду о своей семье и попадает в волшебный мир киностудии, где сталкивается с опасностью и приключениями.

Жанры: приключения, фэнтези

Страны: Украина, Бельгия, Франция

Режиссер: Олиас Барко

Действительно, в этом месяце хватает долгожданных фильмов, на которые можно пойти в кинотеатр.

Позвольте себе отдохнуть от обыденности и окунуться в мир кинематографа.

А Факты ICTV заранее будут выдавать вам рецензии на фильмы. Следите!

Валерия Малицкая

Фото: IMDb