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Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут

Актриса и певица Джулианна Хаф совершила каминг-аут и разделась для съемки.

Звезда Гарри Поттера обнажилась и совершила каминг-аут

Американская актриса и певица Джулианна Хаф рассказала про свою сексуальную ориентацию и снялась полностью обнаженной для обложки глянца Women’s Health.

31-летняя актриса, дебютировавшая в киноленте о Гарри Поттере, снялась обнаженной и рассказала о необычных отношениях, которые у нее сложились с мужем, 36-летним Бруксом Лайком.

– Я сказала ему, что бисексуальна. Он оторопел: Прости, что? Я повторила еще раз, но сказала, что уже сделала свой выбор и решила быть с ним, – призналась Хаф.

По словам Хаф ее муж узнал о сексуальной ориентации жены спустя четыре месяца после свадьбы.

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Сначала актриса боялась, что муж не сможет принять этот факт, но Хаф утверждает, что чем больше она становилась сама собой, тем сильнее к ней тянуло супруга.

Джулианна Хаф дебютировала в фильме Гарри Поттер и философский камень.

Напомним, немецкая супермодель Клаудия Шиффер и американская топ-модель Стефани Сеймур стали главными героинями августовского номера итальянского Vogue.

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