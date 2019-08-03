Гастроли Эда Ширана станут наиболее посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 млн билетов в 43 странах.

Гастрольный тур Divide британского музыканта Эда Ширана стал самым прибыльным за всю историю шоу-бизнеса, побив рекорд группы U2.

Ширан уже заработал $736 млн за 12 концертов до окончания тура, который начался в марте 2017 года, а завершится в августе этого года в Ипсвиче. Предыдущий рекорд в $735 млн установила группа U2 восемь лет назад.

Когда гастроли Ширана закончатся, то они станут самыми посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 млн билетов в 43 странах.

– Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду, – написал Эд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 2 Авг 2019 в 5:02 PDT

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Тур Эда Ширана Divide предусматривает проведение 255 концертов.

Напомним, Кайли Дженнер и Эд Ширан в Forbes возглавили рейтинг самых богатых звезд.