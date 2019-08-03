Гастроли Эда Ширана станут наиболее посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 млн билетов в 43 странах.
Гастрольный тур Divide британского музыканта Эда Ширана стал самым прибыльным за всю историю шоу-бизнеса, побив рекорд группы U2.
Ширан уже заработал $736 млн за 12 концертов до окончания тура, который начался в марте 2017 года, а завершится в августе этого года в Ипсвиче. Предыдущий рекорд в $735 млн установила группа U2 восемь лет назад.
Когда гастроли Ширана закончатся, то они станут самыми посещаемыми в истории – на них уже продано более 8,5 млн билетов в 43 странах.
– Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду, – написал Эд.
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Тур Эда Ширана Divide предусматривает проведение 255 концертов.
Напомним, Кайли Дженнер и Эд Ширан в Forbes возглавили рейтинг самых богатых звезд.