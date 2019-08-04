Певец шансонье Вилли Токарев умер на 84 году жизни. Чем запомнился музыкант – читайте в материале.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. Сначала он жил в Каспийске, а затем перебрался в Ленинград, где закончил музыкальное училище при консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

Позже работал в ансамбле Дружба Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой.

В 1974 году Токарев эмигрировал в США. Там он работал почтальоном и таксистом, а потом начал петь. Через пять лет музыкант выпустил первую пластинку, после чего начал выступать с концертами в русскоязычных ресторанах Нью-Йорка.

В 1990-х музыкант вернулся в Москву.

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Самые известные песни Вилли Токарева

Вилли Токарев был автором песен Кто виноват? Анатолия Королева, Дождь Эдиты Пьехи. Известность получил благодаря одной из первых композиции Мурманчаночка, которую исполнил лично.

К самым известным песням Вилли Токарева принадлежат Небоскребы, Над Гудзоном, Нью-Йоркский таксист, Рыбацкая, Мы в жизни встретились.

Мурманчаночка

Небоскребы

Мы в жизни встретились

Напомним, Вилли Токарев умер в Москве в возрасте 84 года.

Фото: willitokarev