Премьеры фильмов на лето 2019 в Украине будут удивлять. Факты ICTV собрали самые ожидаемые новинки августа в одном материале.
В этом году август на удивление принес большое количество премьер фильмов, а также собрал пул известных актеров.
Среди такого разнообразия вы точно найдете себе что-то по вкусу.
А мы в кинотеатре будем постоянными посетителями, не пропустим ни одной ленты из списка и будем писать рецензии для вас на самые популярные работы.
Итак, на что же пойти в кино в августе 2019 года.
1 августа
Форсаж: Хоббс и Шоу
С первого же дня месяца на экраны мощно ворвался спин-офф Форсажа.
Всего три главных аргумента в пользу фильма: Дуэйн (Скала) Джонсон, Джейсон Стэйтем и Идрис Эльба.
А если серьезно, то кроме актерского состава с мышцами, вас ждет крутой адаптированный перевод, смешные диалоги и, конечно, зрелищные автомобильные и боевые сцены.
Жанр: боевик, приключения
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Дэвид ЛитчЧитайте: Рецензия на фильм Форсаж: Хоббс и Шоу. Хорошая ссора спасет мир. Самые громкие премьеры июня: на что пойти в кино На любой вкус! Лучшие кинопремьеры мая 2019 в Украине
8 августа
Angry Birds в кино 2
Комедийные животные порадуют и детей, и взрослых.
На этот раз они объединятся, чтобы спасти свой дом, но даже такая серьезная миссия будет окутана юмором.
Жанр: комедия, мультфильм, приключения, семейный
Страны: Финляндия, США
Режиссер: Туроп Ван Орман
Страшные истории для рассказа в темноте
Истории из книги ужасов, которую находит молодежь в заброшенном доме, начинают оживать.
Создатели фильма обещают, что будет жутко, не ходите сами в кино на этот фильм.
Жанр: ужасы, триллер
Страна: США
Режиссер: Андре Овредал
Королевы криминала
Боевик для женщин и о женщинах. Три домохозяйки начали управлять ирландской мафией, когда их мужчин ФБР посадило в тюрьму.
Интересно посмотреть на Мелиссу МакКарти в серьезной роли.
Жанры: боевик, драма, криминал
Страна: США
Режиссер: Андреа Берлофф
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
На этот фильм нужно пойти хотя бы из-за актерского состава.
В главной роли Кит Харингтон, которого все знают по роли Джона Сноу в Игре престолов.
Кроме того, на экране будут волшебные Натали Портман, Эмили Хэмпшир, Кэти Бейтс, Сьюзан Сарандон и Тэнди Ньютон.
Фильм о том, как 11-летний ребенок переписывался с американской звездой, но их переписка попала в широкие массы.
Общественность, конечно же, начала находить в письмах странные детали.
Жанр: драма
Страны: Канада, Великобритания
Режиссер: Ксавье Долан
15 августа
Однажды в… Голливуде
Знаем, что вы ждали этот фильм. Мы тоже.
И не только потому, что здесь вместе будут играть Лео Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Курс Рассел – ух!
Главная причина – девятый фильм от легендарного режиссера Квентина Торонтино. Еще и о Голливуде.
Это Роял-флэш, но в мире кино.
А еще Квентин назвал Лео и Брэда “лучшим звездным дуэтом со времен Роберта Редфорда и Пола Ньюмана” (Афера. 1973)
Жанр: драма, комедия
Страны: Великобритания, США
Режиссер: Квентин Тарантино
22 августа
Падение ангела
Сексуальный Джерард Батлер в своей неизменной роли серьезного мужчины, который спасает мир.
Но как и в первой части – Падение Олимпа – речь пойдет о президенте США, а не планете.
На этот раз охранника президента подставляют, и он самостоятельно пытается найти правду.
Жанр: боевик
Страна: США
Режиссер: Рик Роман Во
Игра в прятки
Фильм ужасов со странным сценарием, но это что-то новенькое.
Счастливые молодожены после свадьбы едут знакомиться с семьей мужа, но эксцентричные родственники устраивают на девушку охоту, поскольку верят, что если не принесут ее в жертву, их постигнет ужасная беда.
Жанры: детектив, ужасы, триллер
Страна: США
Режиссеры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Полина и тайна киностудии
Сходить на это кино стоит не только, чтобы поддержать отечественное, но и из-за того, что вместе с главной героиней Полинкой Печененко играет Василий Вирастюк и Жан Рено.
Вот такое необычное сочетание.
В ленте девочка пытается узнать правду о своей семье и попадает в волшебный мир киностудии, где сталкивается с опасностью и приключениями.
Жанры: приключения, фэнтези
Страны: Украина, Бельгия, Франция
Режиссер: Олиас Барко
Действительно, в этом месяце хватает долгожданных фильмов, на которые можно пойти в кинотеатр.
Позвольте себе отдохнуть от обыденности и окунуться в мир кинематографа.
А Факты ICTV заранее будут выдавать вам рецензии на фильмы. Следите!
Валерия Малицкая
Фото: IMDb