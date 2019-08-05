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Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились

Кара Делевинь и Эшли Бенсон сыграли свадьбу в одной из часовен в Лас-Вегасе.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон тайно поженились

Известная модель Кара Делевинь и американская актриса Эшли Бенсон тайно поженились. Свадьбу они сыграли в минувшие выходные в одной из часовен Лас-Вегаса.

Церемония была довольно скромной и обошлась звездам всего лишь в $300. На свадьбу были приглашены близкие друзья пары. Среди звездных гостей Шарлиз Терон, Софи Тернер и братья Джонас.

Интересно, что девушки были не в белых, как предполагает традиция, а в черных нарядах. Эшли несла букет невесты.

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После бракосочетания девушки сделали небольшую фотосессию в розовом Кадиллаке. Продолжили празднование уже в отеле.

 

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Ashley Benson and Cara Delevingne are engaged. They celebrated their engagement last night in Saint-Tropez.

Публикация от Pop Polls (@poppolls)

К слову, британская актриса, исполнительница роли Санси Старк в сериале Игра престолов Софи Тернер опубликовала первое фото со свадьбы.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

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