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Каракум: Грибы презентовали новый клип

Украинская группа Грибы выпустила новый клип Каракум.

Grebz - Каракум

Грибы выпустили клип на песню Каракум. Это второе видео за более чем двухлетнее молчание группы.

В клипе рэперы Симптом и 4atty aka Tilla гуляют по джунглям с мачете, ездят на джипе и танцуют с девушками у костра.

Читайте: Экс-участник Грибов Бардаш публично обвинил жену Луну в измене

Видео уже набрало более 150 тыс. просмотров.

Напомним, 22 июля украинская группа Грибы выпустила новую песню и клип Контракты.

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