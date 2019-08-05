Дженнифер Лопес в Москве выступила с сольным концертом It’s my party на открытом стадионе ВТБ-Арена.

Концерт Дженнифер Лопес в Москве поразил поклонников не только танцевальными шоу, но и откровенными образами в облегающей одежде с блестками.

Звезда появилась на стадионе ВТБ-Арена в сексуальной открытой одежде. Это несмотря на то, что в день концерта было всего +8.

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Дженнифер Лопес настолько горяче зажигала в Москве, что во время одного из номеров одежда звезды не выдержала и треснула.

К слову, во время концерта Джей Ло сменила несколько впечатляющих образов, а поклонники не переставали восхищаться ее потрясающей формой. Ведь в июле звезда отпраздновала 50-летие.

Закончился концерт Дженнифер Лопес в Москве дуэтом с 11-летней дочерью Эммой. Вместе они исполнили песню Titanium.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали лучшие образы и клипы Дженнифер Лопес.

Фото: Дженнифер Лопес