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От друга на юбилей: Билык подарили Tesla Model 3

Певице Ирине Билык на юбилей знакомства друг подарил электрокар Tesla Model 3.

От друга на юбилей: Билык подарили Tesla Model 3

Украинской певице Ирине Билык подарили электрокар Tesla Model 3.

Дорогостоящий подарок Билык сделал ее друг, с которым, по словам артистки, она знакома уже 30 лет. Именно в день юбилея знакомства певица и получила роскошное авто.

– Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки, – подписала Билык снимок с подарком.

Читайте: Свадьба Алины Гросу: на церемонию в Италии приехали Билык, Зибров и Козловский

Отметим, что электромобиль Tesla Model 3 2019 года выпуска в Украине стоит от $55 тыс.

К слову, Факты ICTV писали, как трогательно Билык с ее 49-летием поздравил ее муж Аслан Ахмадов.

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