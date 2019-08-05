Певице Ирине Билык на юбилей знакомства друг подарил электрокар Tesla Model 3.
Украинской певице Ирине Билык подарили электрокар Tesla Model 3.
Дорогостоящий подарок Билык сделал ее друг, с которым, по словам артистки, она знакома уже 30 лет. Именно в день юбилея знакомства певица и получила роскошное авто.
– Я от всего сердца хочу поблагодарить тебя за этот нереально крутой подарок, за поддержку, доброту и мои счастливые улыбки, – подписала Билык снимок с подарком.
Читайте: Свадьба Алины Гросу: на церемонию в Италии приехали Билык, Зибров и Козловский
Отметим, что электромобиль Tesla Model 3 2019 года выпуска в Украине стоит от $55 тыс.
К слову, Факты ICTV писали, как трогательно Билык с ее 49-летием поздравил ее муж Аслан Ахмадов.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+