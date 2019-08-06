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Хайди Клум топлес отдыхает на пляже с новым мужем

Немецкую супермодель Хайди Клум сфотографировали топлес во время отдыха на пляже.

хайди клум

Хайди Клум сфотографировали с обнаженной грудью на пляже.

46-летняя модель загорала на берегу моря со своим мужем Томом Каулицом.

Читайте: Хайди Клум танцует в белье на шпильках

Пара отдыхала в окружении друзей.

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Хайди Клум топлес отдыхает на пляже с новым мужем / 4 фотографии

Ранее сообщалось, что Хайди Клум беременна пятым ребенком.

Фото: redcarpetmood

Фото: Dreamstime

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