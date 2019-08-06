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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Каменских, Кардашьян или Дорофеева: самые сексуальные звезды в купальниках (ГОЛОСОВАНИЕ)

На август приходится самый разгар отпусков не только у простых людей, но и у звезд шоу-бизнеса.

каменских

Звезды мирового и отечественного шоу-бизнеса массово ушли в отпуск.

Многие думают, что селебрити отдыхают постоянно, но это не так. Безусловно, у них есть концерты в теплых странах, но отдыхом это назвать сложно.

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Когда в плотном графике удается найти семь дней без выступлений – это уже отпуск и, поэтому, собрав чемоданы, все спешат к морю.

Некоторые звезды продолжают делится с поклонниками фото в купальниках на фоне пляжа и пальм.

Факты ICTV собрали фото самых популярных звезд украинского шоу-биза и мировых знаменитостей, которые показали свои снимки с отдыха.

Фото: kamenskux, nadyadorofeeva, polyakovamusic 

Фото: kyliejenner, annasedokova, kimkardashian

 

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