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Slipknot представили вертикальный клип на песню Birth Of The Cruel

Американская метал-группа Slipknot представила вертикальное музыкальное видео на композицию Birth Of The Cruel.

Slipknot представили вертикальный клип на песню Birth Of The Cruel

Slipknot представила вертикальное видео на песню Birth Of The Cruel. Сингл войдет в новую пластинку коллектива We Are Not Your Kind, релиз которой запланирован на 9 августа.

Новый ролик дает возможность еще раз взглянуть на маски каждого участника коллектива.

Видео уже собрало более миллиона просмотров.

Читайте: Rammstein презентовали новый альбом

К слову, ранее Rammstein выпустил клип на песню Deutschland.

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