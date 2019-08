Американская метал-группа Slipknot представила вертикальное музыкальное видео на композицию Birth Of The Cruel.

Slipknot представила вертикальное видео на песню Birth Of The Cruel. Сингл войдет в новую пластинку коллектива We Are Not Your Kind, релиз которой запланирован на 9 августа.

Новый ролик дает возможность еще раз взглянуть на маски каждого участника коллектива.

Видео уже собрало более миллиона просмотров.

