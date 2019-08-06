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Тейлор Свифт пригласила фанатов домой и дала послушать новый альбом

Американская певица Тейлор Свифт пригласила фанатов в свой дом в Лондоне и дала послушать ее новый альбом Lover.

тейлор свифт

Тейлор Свифт пригласила поклонников в свой дом в Лондоне и дала послушать новый альбом Lover, который должен выйти 23 августа.

Вечеринка состоялась в пятницу, 2 августа, за три недели до официального выхода альбома.

Фанаты поделились впечатлениями в соцсетях. Они создали специальный хэштег и постили снимки в компании Свифт.

Читайте: История успеха Тейлор Свифт: от закомплексованной девочки к самой влиятельной женщине

Певица угощала гостей печеньем в форме сердец и необычными M&m’s.

Поклонники отметили, что альбом Lover получился очень хорошим и каждый сможет найти в нем что-то для себя.

Факты ICTV собрали снимки с вечеринки у Тейлор Свифт.

 

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Публикация от Sarah Pilbeam (@sarah.pilbeamm)

 

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Публикация от “HEY CORINNE!!!!” (@reputaticn)

 

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Публикация от “ARE YOU ALLY? I THOUGHT SO!” (@allylovestay)

 

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Публикация от never met taytay (@loveroftaytay)

 

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Публикация от diba✨ (@dibalovestaylor)

 

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Публикация от #ISTANDWITHTAYLOR |

К слову, Тейлор Свифт номинирована в десяти категориях MTV Video Music Awards 2019.

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