Американская певица Тейлор Свифт пригласила фанатов в свой дом в Лондоне и дала послушать ее новый альбом Lover.
Тейлор Свифт пригласила поклонников в свой дом в Лондоне и дала послушать новый альбом Lover, который должен выйти 23 августа.
Вечеринка состоялась в пятницу, 2 августа, за три недели до официального выхода альбома.
Фанаты поделились впечатлениями в соцсетях. Они создали специальный хэштег и постили снимки в компании Свифт.
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Певица угощала гостей печеньем в форме сердец и необычными M&m’s.
Поклонники отметили, что альбом Lover получился очень хорошим и каждый сможет найти в нем что-то для себя.
Факты ICTV собрали снимки с вечеринки у Тейлор Свифт.
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К слову, Тейлор Свифт номинирована в десяти категориях MTV Video Music Awards 2019.