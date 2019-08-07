Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай впервые рассказала о личной жизни.

На своей странице в Instagram бойфренд Нетты разместил несколько общих фото и признался любимой в чувствах. Молодого человека зовут Илан.

– Вот как выглядит любовь. Я самый счастливый человек! Просыпаться каждое утро рядом с этим человеком — это делает жизнь достойной жить. Нетта, ты даешь мне столько жизни, – подписывает фото Илан.

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Мужчина также поделился интересными деталями отношений. Оказывается, Илан и Нетта встречаются уже шесть месяцев и нередко ездят на гастроли вместе.

Напомним, победительница Евровидения 2018, певица из Израиля Нетта Барзилай, представила клип на песню Bassa Sababa.