Американская киностудия Disney намерена создать новые версии картин Один дома, Ночь в музее, Дневник слабака, Оптом дешевле и показать их на своей новой платформе Disney +.

Киностудия Disney переснимет фильмы Один дома, Ночь в музее, Дневник слабака и Оптом дешевле для своего стримингового сервиса Disney +.

– В этом году ремейки топовых фильмов собрали в прокате во всем мире более миллиарда долларов. Мы намерены использовать большую библиотеку фильмов студии Fox, чтобы существенно расширить собственный контент, – пояснил исполнительный директор Disney Боб Айгер.

Disney + на своей платформе также планирует транслировать франшизы Звездных войн и экранизации комиксов Marvel.

Стриминг-сервис Disney + начнет работать с ноября 2019 года.

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Более детальной информации о новых фильмах нет, кроме того, что новая версия Один дома будет переосмыслена под современные реалии.

Дата выхода римейка фильмов пока не уточняется.

Напомним, 19-летняя Холли Бейли получила главную роль в ремейке анимационного фильма Русалочка 1989 года. Ариэль теперь будет темнокожей.