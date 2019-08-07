Певица София Ротару сегодня отмечает свой День рождения. Пять лучших фото Софии Ротару по случаю праздника собрали Факты ICTV.

Звезда эстрады, певица София Ротару празднует свой 72-й День рождения.

Поклонники до сих пор мечтают разгадать секрет ее вечной молодости, ведь она остается одной из самых красивых женщин эстрады.

Но сама певица неоднократно в интервью отмечает, что сохранять идеальную внешность ей помогает здоровый и активный образ жизни, а также положительное отношение ко всем вещам, к людям и к миру.

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Сегодня София Ротару больше времени посвящает семейным делам. У нее есть двое взрослых внуков – Анатолий и София. Успехами своей внучки-модели певица часто делится в своем Instagram.

По случаю Дня рождения Софии Ротарату Факты ICTV публикуют пять лучших фото певицы.

Напомним, в этом году София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019 в Украине.

Фото: София Ротару