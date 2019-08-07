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Ей точно 72? Пять лучших фото Софии Ротару

Певица София Ротару сегодня отмечает свой День рождения. Пять лучших фото Софии Ротару по случаю праздника собрали Факты ICTV.

День народження Софії Ротару

Звезда эстрады, певица София Ротару празднует свой 72-й День рождения.

Поклонники до сих пор мечтают разгадать секрет ее вечной молодости, ведь она остается одной из самых красивых женщин эстрады.

Но сама певица неоднократно в интервью отмечает, что сохранять идеальную внешность ей помогает здоровый и активный образ жизни, а также положительное отношение ко всем вещам, к людям и к миру.

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Сегодня София Ротару больше времени посвящает семейным делам. У нее есть двое взрослых внуков – Анатолий и София. Успехами своей внучки-модели певица часто делится в своем Instagram.

По случаю Дня рождения Софии Ротарату Факты ICTV публикуют пять лучших фото певицы.

Напомним, в этом году София Ротару выступила на Atlas Weekend 2019 в Украине.

Фото: София Ротару

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