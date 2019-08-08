Сценаристы Игры престолов заключили многолетний контракт со стриминговим сервисом Netflix на съемки фильмов и телешоу.
Сценаристы сериала Игра престолов Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс подписали многолетний контракт со стриминговим сервисом Netflix, сумма договора составляет $200 млн.
– Мы работаем с HBO уже 10 лет и чувствуем благодарность ко всем на этом телеканале.
В течение нескольких месяцев по много часов мы разговаривали с Синди Холлэнд и Питером Фридлендером (вице-президентами Netflix), а также с Тедом Сарандосом (главным финдиректором сервиса) и Скоттом Стубер (продюсером).
Мы с ними помним одни и те же отрывки из фильмов 1980-х, нам нравятся одни и те же книги, – отмечают сценаристы Бениоффа и Уейсс.
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Они назвали Netflix беспрецедентным предприятием. Стриминговий сервис в конкурентной борьбе за контракт со сценаристами победил The Walt Disney Company и Amazon.
К слову, финальная серия сериала Игра престолов стала рекордной для телеканала HBO.