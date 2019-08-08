Латвийская певица Лайма Вайкуле прилетела в Киев, чтобы представить свой одесский фестиваль Laima Rendezvous Odessa.

Лайма Вайкуле представит свой фестиваль под названием Laima Rendezvous Odessa.

Он состоится на этой неделе с 8 по 10 августа в Летнем театре Морвокзала в Одессе.

На фестивале выступят артисты из Грузии, Беларуси, Молдовы, основной лайн-ап – это украинские музыканты: KAZKA, NK, Alekseev, Арсен Мирзоян, Вопли Видоплясова, Jerry Heil, Беz ограничений и другие.

Вайкуле пожаловалась, что в Латвии лето гораздо короче, поэтому идея провести еще один фестиваль в Одессе показалась ей замечательной возможностью продолжить музыкальный ивент.

– Я еще не знакома с украинскими артистами, которые принимают участие в фестивале. Мне просто радостно, что я с ними познакомлюсь, – поделилась она.

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На одесском фестивале звезда намерена покорять аудиторию модными нарядами – она призналась, что привезла с собой шесть чемоданов одежды и добавила, что всегда была поклонницей ярких нарядов.

– Да, я люблю все такое несуразное. Я очень люблю брюки. Свободные, чтобы мне ничего не жало. Хотя моя замечательная фигура мне позволяет носить приталенные вещи, – отметила Лайма.

Напомним, Факты ICTV писали про все летние фестивали.