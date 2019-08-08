Актер Маколей Калкин показал, что получилось бы, если Один дома снимали сейчас.

Маколей Калкин отреагировал на новость о ремейке Один дома. Он показал, каким получится Один дома в XXI веке.

Актер опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он сидит на диване в нижнем белье с выпяченным животом. При этом он держит в руках тарелку еды.

Читайте: Спустя 28 лет! Маколей Калкин повторил сцены из Один дома

– Так бы выглядел Один дома в наше время, – подписал он снимок.



Напомним, что ранее стало известно, что американская киностудия Disney намерена создать новые версии картин Один дома, Ночь в музее, Дневник слабака, Оптом дешевле и показать их на своей новой платформе Disney+.