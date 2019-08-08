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Маколей Калкин показал, как выглядел бы Один дома в наше время

Актер Маколей Калкин показал, что получилось бы, если Один дома снимали сейчас.

Маколей Калкин показал, как выглядел бы Один дома в наше время

Маколей Калкин отреагировал на новость о ремейке Один дома. Он показал, каким получится Один дома в XXI веке.

Актер опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он сидит на диване в нижнем белье с выпяченным животом. При этом он держит в руках тарелку еды.

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– Так бы выглядел Один дома в наше время, – подписал он снимок.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

This is what an updated Home Alone would actually look like.

Публикация от Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)


Напомним, что ранее стало известно, что американская киностудия Disney намерена создать новые версии картин Один дома, Ночь в музее, Дневник слабака, Оптом дешевле и показать их на своей новой платформе Disney+.

Фото: Getty Images

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