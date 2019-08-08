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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Милла Йовович в третий раз станет мамой

43-летняя актриса Милла Йовович сообщила о своей беременности.

Милла Йовович в третий раз станет мамой

Известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович в ближайшие месяцы снова станет мамой.

Будущая мама сообщила, что у них с мужем снова будет девочка.

– Снова постучали. После того, как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса.

Из-за моего возраста и потерянной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку, – пишет знаменитость.

По словам Йовович, последние месяцы она и ее семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ.

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– Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов, — поделилась радостью Милла.

Милла Йовович и ее третий супруг, режиссер Пол Андерсон, воспитывают двух дочерей.

Ранее Факты ICTV писали, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.

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