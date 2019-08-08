43-летняя актриса Милла Йовович сообщила о своей беременности.
Известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович в ближайшие месяцы снова станет мамой.
Будущая мама сообщила, что у них с мужем снова будет девочка.
– Снова постучали. После того, как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса.
Из-за моего возраста и потерянной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку, – пишет знаменитость.
По словам Йовович, последние месяцы она и ее семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ.
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– Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов, — поделилась радостью Милла.
Милла Йовович и ее третий супруг, режиссер Пол Андерсон, воспитывают двух дочерей.
Ранее Факты ICTV писали, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.