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Премия Эмми 2019 пройдет без ведущих

Церемония вручения телевизионной премии Эмми 2019 пройдет без ведущих.

Премия Эмми 2019 пройдет без ведущих

По словам генерального директора Fox Entertainment Чарли Кольера, это позволит акцентировать внимание на шоу, которые проходят, в частности на сериале Игра престолов.

Церемония вручения премии Эмми состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.

Читайте: Сериал о Серене Уильямс номинировали на 3 премии Эмми

Эмми – американская телевизионная премия. Считается телевизионным эквивалентом Оскара. Церемония происходит с 1949 года.

Напомним, режиссер Гленн Вейс сделал предложение своей девушке Джен Свендсен во время вручения премии Эмми.

Источник: AP

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