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The Hardkiss выпустил клип на песню Хто, як не ти

Украинская группа The Hardkiss выпустила клип на песню Хто, як не ти, которая входит в состав альбома Залізна ластівка.

The Hardkiss Хто, як не ти

Появился клип на песню Хто, як не ти популярной украинской музыкальной группы The Hardkiss.

В клипе Хто, як не ти можно увидеть, как солистка группы исполняет песню в разных образах.

Среди образов исполнительницы: колдунья, обычная девушка, птица и многие другие.

Читайте: The Hardkiss выпустил новый альбом Залізна ластівка

Некоторым пользователям новый клип The Hardkiss напомнил раннюю деятельность группы.

К слову, группа The Hardkiss также обнародовала клип на песню Серце, которая является частью нового альбома.

Видео: THE HARDKISS

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