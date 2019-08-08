Украинская группа The Hardkiss выпустила клип на песню Хто, як не ти, которая входит в состав альбома Залізна ластівка.
Появился клип на песню Хто, як не ти популярной украинской музыкальной группы The Hardkiss.
В клипе Хто, як не ти можно увидеть, как солистка группы исполняет песню в разных образах.
Среди образов исполнительницы: колдунья, обычная девушка, птица и многие другие.
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Некоторым пользователям новый клип The Hardkiss напомнил раннюю деятельность группы.
К слову, группа The Hardkiss также обнародовала клип на песню Серце, которая является частью нового альбома.
Видео: THE HARDKISS
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