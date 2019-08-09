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Песню Леди Гаги Shallow назвали плагиатом

Известную певицу обвинили в том, что мелодия в ее песне Shallow является плагиатом трека Almost.

Леди Гага

Леди Гагу обвинил певец Стив Ронсен, которому принадлежит песня Almost, мелодия которой якобы звучит в треке Shallow.

За нарушение авторских прав певец потребует в суде возмещения в размере нескольких миллионов долларов.

Леди Гага считает, что комбинация из трех аккордов, в которой видят сходство композиций, звучит в других известных песнях. В качестве примера певица привела Dust In The Wind группы Kansas.

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– Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на успешной артистке. Это позорно и неправильно, – заявил адвокат Леди Гаги Орин Снайдер.

К слову, американская певица Тейлор Свифт пригласила в свой дом фанатов, где они послушали ее новый альбом.

Источник: Page Six

Видео: Lady Gaga, Steve Ronsen

Фото: Dreamstime

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