Топ-модель Эмили Ратаковски удивила сеть снимком, на котором у нее небритые подмышки.

Эмили Ратаковски снялась для обложки сентябрьского номера модного журнала Harper’s Bazaar, где предстала в необычном образе. Она позирует в нижнем белье, демонстрируя небритые подмышки.

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– Конечно, я понимаю, что большинство моих ранних исследований, касающихся того, что значит быть девушкой, находились под влиянием женоненавистнической культуры. Черт, я понимаю, что даже сейчас мои способы выразить сексуальность подвержены женоненавистничеству. Но мне с этим комфортно и это, черт возьми, мой выбор, окей? Разве не за это выступает феминизм – не за выбор? – написала она под фото.

К слову, Ратаковски не первая, кто выставляет на показ так называемую естественность. Ранее дочь легендарной певицы Мадонны Лурдес Леон поразила поклонников в социальной сети, она опубликовала снимок, где четко прослеживается растительность подмышками и на ногах.