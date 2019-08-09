Топ-модель Эмили Ратаковски удивила сеть снимком, на котором у нее небритые подмышки.
Эмили Ратаковски снялась для обложки сентябрьского номера модного журнала Harper’s Bazaar, где предстала в необычном образе. Она позирует в нижнем белье, демонстрируя небритые подмышки.
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– Конечно, я понимаю, что большинство моих ранних исследований, касающихся того, что значит быть девушкой, находились под влиянием женоненавистнической культуры. Черт, я понимаю, что даже сейчас мои способы выразить сексуальность подвержены женоненавистничеству. Но мне с этим комфортно и это, черт возьми, мой выбор, окей? Разве не за это выступает феминизм – не за выбор? – написала она под фото.
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“Give women the opportunity to be whatever they want and as multifaceted as they can be.” I wrote an essay for @harpersbazaarus about the importance of women’s right to choose (how she dresses, what she posts, if she decides to shave or not) no matter what influences have shaped the way she presents herself. Do your thing ladies, whatever it might be. Link in bio.
К слову, Ратаковски не первая, кто выставляет на показ так называемую естественность. Ранее дочь легендарной певицы Мадонны Лурдес Леон поразила поклонников в социальной сети, она опубликовала снимок, где четко прослеживается растительность подмышками и на ногах.