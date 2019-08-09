Американская ню-метал-группа Slipknot выпустила новый альбом We Are Not Your Kind.
Slipknot выпустили альбом We Are Not Your Kind. 9 августа пластинка уже появилась в продаже.
We Are Not Your Kind – первый за пять лет альбом группы и является шестым в их дискографии.
Релиз вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом.
Читайте: Rammstein презентовали новый альбом
Сингл и клип на песню Unsainted были опубликованы 16 мая, в котором можно увидеть новые маски музыкантов.
Список песен альбома We Are Not Your Kind
Insert Coin
Unsainted
Birth of the Cruel
Death Because of Death
Nero Forte
Critical Darling
A Liar’s Funeral
Red Flag
What’s Next
Spiders
Orphan
My Pain
Not Long for This World
Solway Firth
Ранее Slipknot представила вертикальное музыкальное видео на композицию Birth Of The Cruel.