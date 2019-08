Американская ню-метал-группа Slipknot выпустила новый альбом We Are Not Your Kind.

Slipknot выпустили альбом We Are Not Your Kind. 9 августа пластинка уже появилась в продаже.

We Are Not Your Kind – первый за пять лет альбом группы и является шестым в их дискографии.

Релиз вышел на лейбле Roadrunner Records и спродюсирован Грегом Фидельманом.

Читайте: Rammstein презентовали новый альбом

Сингл и клип на песню Unsainted были опубликованы 16 мая, в котором можно увидеть новые маски музыкантов.

Список песен альбома We Are Not Your Kind

Insert Coin

Unsainted

Birth of the Cruel

Death Because of Death

Nero Forte

Critical Darling

A Liar’s Funeral

Red Flag

What’s Next

Spiders

Orphan

My Pain

Not Long for This World

Solway Firth

Ранее Slipknot представила вертикальное музыкальное видео на композицию Birth Of The Cruel.