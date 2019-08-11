Настя Каменских опубликовала смешное совместное фото с Потапом и призналась, что он ее самый лучший друг.

Украинская певица Каменских рассказала об отношениях с Потапом. Она призналась, что она со своим мужчиной настоящие друзья.

– Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! Вы делитесь сокровенным, вдохновляете друг друга, чувствуете счастье в каждой минуте. И, конечно же, веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду,- написала она.

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Также звезда поделилась совместным фото с Потапом, где он запечатлен с бантами вместо ушей.

– Когда вы со своим мужчиной настоящие друзья – цените это, – подытожила она.

К слову, Потап рассказал о совместной жизни со своей супругой певицей Настей Каменских.