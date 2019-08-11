Известная американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт разошлись после семи месяцев брака.

Через семь месяцев после свадьбы Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о расставании. Они оба решили сосредоточиться “на себе и карьере”.

– Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь в качестве партнеров и отдельных лиц, они решили, что так будет лучше для обоих, поскольку оба сосредоточены каждый на своей карьере. Они по-прежнему остаются преданными “родителями” для всех своих животных, которых они завели во время брака. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к их частной жизни, – говорится в сообщении.

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Про их расставание заговорили за день до официального объявления о разрыве отношений. Поводом стала фотография, на которой Майли Сайрус без обручального кольца.

Напомним, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились в декабре 2018 года после десяти лет отношений.