Украинский сериал Крепостная стал хитом по количеству просмотров в Польше. Его аудитория в соседней стране растет сверхвысокими темпами.

Украинский сериал Крепостная стал мега популярным среди польской аудитории.

Крепостная – это костюмированная мелодрама, снятая в сотрудничестве компаниями StarLight Films и Film.UA. События ленты относят зрителей в Нежин, где проживает состоятельный помещик Червинский, в собственности которого – молодая, изящная и прекрасная крепостная Екатерина Вербицкая.

Хит и феномен – именно так называют Крепостную польские СМИ, когда пишут про оглушительный успех работы украинских кинематографистов.

По данным специализированного польского ресурса Wirtualne Media, за первую неделю показа аудитория Крепостной составила 1,23 миллиона зрителей.

Среди причин успеха украинского сериала в Польше издание Dziennik Zachodni называет географический фактор.

– Впервые на наших экранах появился сериал, действие которого происходит в наших географических широтах. Середина XIX века, когда разворачиваются события Крепостной, – это время, когда Чернигов и Варшава, Люблин и Соснивець были частью одной страны и функционировали в одинаковых общественно-политических условиях, – пишет издание.

По мнению польского издания, еще одним преимуществом работы украинских кинематографистов является то, что в сериале не обходят вопрос классового противостояния.

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– Во многих селах ситуация была такой, как показано в Крепостной. Кроме истории любви, в сериале хватает сцен продажи крестьян одним владельцем другому. Можно увидеть и огромные плети, которым владелец хозяйства выпорол кузнеца, когда тот осмелился пойти против него, – добавляет Dziennik Zachodni.

Не обошла вниманием большой успех украинского сериала и одна из ведущих польских газет Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что история украинского крепостной во многом повторяет перипетии жизни прекрасной и несвободной бразильянки.

Преимуществом Крепостной и то, что создатели обращают внимание на неприятные страницы украинской истории, с которой поляки имели много общего.

Напомним, украинский фильм Гуцулка Ксеня получил главную награду на японском кинофестивале Mt.Fuji-Atami film festival.