Известная голливудская актриса Деми Мур надела длинное платье-вышиванку от дизайнера Vita Kin.

Деми Мур блеснула в национальном украинском платье зеленого цвета. Она поблагодарила украинского дизайнера Vita Kin за непревзойденный образ.

Свой образ звезда дополнила босоножками на низком ходу.

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На голову она повязала темно-синий платок, а среди аксессуаров отдала предпочтение черным крупным солнцезащитным очкам.

К слову, это не первый выход в свет Деми Мур в вышиванке от украинского дизайнера. Несколько лет назад она выбрала желтое платье длины миди от Vita Kin.