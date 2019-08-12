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Деми Мур блеснула в вышиванке от украинского дизайнера

Известная голливудская актриса Деми Мур надела длинное платье-вышиванку от дизайнера Vita Kin.

Деми Мур блеснула в вышиванке от украинского дизайнера

Деми Мур блеснула в национальном украинском платье зеленого цвета. Она поблагодарила украинского дизайнера Vita Kin за непревзойденный образ.

Свой образ звезда дополнила босоножками на низком ходу.

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На голову она повязала темно-синий платок, а среди аксессуаров отдала предпочтение черным крупным солнцезащитным очкам.

 

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Merple makes any look fire!! But my @vitakin from @debonnairevb isn’t hurting the situation!

Публикация от Demi Moore (@moore2d)

К слову, это не первый выход в свет Деми Мур в вышиванке от украинского дизайнера. Несколько лет назад она выбрала желтое платье длины миди от Vita Kin.

Фото: Getty Images

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