Украинский Оскаровский комитет выбрал номинантом на Оскар 2020 фильм о крымских татарах.

Фильм Домой будет представлять Украину в национальном отборе на выдвижение премии Оскар.

Лента будет представлена ​​в категории международный полнометражный фильм.

Режиссером фильма является Нариман Алиев. Главные роли в кинокартине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

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В фильме рассказывается о том, как мужчина Мустафа потерял старшего сына на востоке Украины, а теперь пытается похоронить его на родине в Крыму.

Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали первый трейлер фильма Ирландец Мартина Скорсезе.

Источник: Украиский Оскаровский комитет

Фото: Украиский Оскаровский комитет