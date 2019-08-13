Сразу девять женщин обвинили в сексуальных домогательствах легендарного оперного певца Пласидо Доминго.

Сразу девять женщин, восемь певиц и одна танцовщица, выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах против легендарного испанского оперного певца Пласидо Доминго.

Если верить жертвам, начиная c 1980-х на протяжении 30 лет Доминго так или иначе в разный период проявлял ужасное отношение к женщинам.

Трое женщин рассказали, что певец пытался их поцеловать, еще одна заявила, что Доминго залез рукой ей под юбку.

Певица Патриция Вульф, которая пела вместе с Доминго в Вашингтоне и еще одна жертва призналась, что в 1990 году артист выбрал их для совместных выступлений в турах, после чего настойчиво приглашал на свидание.

Читайте: Секс-скандал в Голливуде: о домогательствах Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов

Пласидо Доминго все обвинения отверг и подчеркнул, что любые отношения, которые он когда-либо имел, были по обоюдному согласию.

– Однако, больно слышать, что я мог расстроить кого-то, заставить чувствовать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения, – добавил Доминго.

Ранее американского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.