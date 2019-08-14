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50 оттенков серого: Винник примерил образ Бэтмена

Певец Олег Винник показал фото, на котором он предстал в образе Бэтмена.

50 оттенков серого: Винник примерил образ Бэтмена

Олег Винник поделился с поклонниками смешным снимком, где певец запечатлен в маске Бэтмена. Рядом с ним стоит его продюсер Александр Горбенко в маске собаки.

– 50 оттенков серого, 50 на 50 – это все не про тебя. Твои 50 – это, как минимум, 50 км мудрых фраз, 50 тонн отборных шуток, 50 этажей человечности, ответственности, надежности, верности и любви к жизни! Брат! C Днем рождения!!! Желаю нам выпить за твои 100!

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Также он добавил, что праздновать юбилей будут “вместе с Metallica и Rammstein”.

 

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50 відтінків сірого, 50 на 50 – це все не про Тебе. Твої 50 – це, як мінімум, 50 км мудрих фраз, 50 тонн відбірних жартів, 50 поверхів людяності, відповідальності, надійності, вірності і любові до життя! БРАТ! З Днем народження!!! Бажаю нам випити за твої 100!!! Чекай! Супермен сьогодні летить до Тебе nach Wien, де будемо рок-н-рольно святкувати Твої 50 разом з ” Metallica” і “Rammstein”. Люблю. Поважаю. Многая літа!!!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)


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