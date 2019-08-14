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Модель plus size Эшли Грэм беременна

Эшли Грэм беременна в 31 год, она живет в браке со своим мужем уже девять лет.

Модель plus size Эшли Грэм беременна

Одна из самых известных моделей с пышными формами Эшли Грэм беременна.

Модель опубликовала на странице в Instagram чувственное видео со своим мужем Джастином Эрвином. На нем пара обнимается, целуется и под крик сюрприз Грэм демонстрирует округлившийся живот.

Для 31-летней Грэм ребенок станет первенцем.

 

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Судя по всему модель скрывала беременность, поскольку все это время на ее странице появлялись фото в купальниках и нижнем белье. За час пост собрал почти 1,1 млн просмотров.

Ранее Факты ICTV писали, что голливудская актриса Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком.

Фото: Dreamstime

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