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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Синяя бездна 2: Сталлоне пришел на премьеру фильма, чтобы поддержать дочь

В США состоялась премьера фильма Синяя бездна 2, на которую пришли известные актеры Сильвестр Сталлоне и Джейми Фокс.

Сталлоне на премьере фильма Синяя бездна 2

На премьере фильма Синяя бездна 2 присутствовали актеры Сильвестр Сталлоне и Джейми Фокс. Они пришли туда, чтобы поддержать своих дочерей Систин Сталлоне и Корин Фокс, которые сыграли главные роли в ленте.

Звездные отцы позировали на красной дорожке и рассказывали журналистам о том, как гордятся дочерьми.

Фильм рассказывает историю трех подруг, которые исследуют город под водой. Вскоре на них начинают охотиться кровожадные акулы и развлечения превращаются в борьбу за выживание.

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В Украине премьера фильма запланирована на 29 августа.

К слову, компания Disney планирует снять ремейк популярного фильма Один дома и еще нескольких картин.

Фото: Getty Images

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