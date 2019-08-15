15 августа в украинский прокат выходит предпоследний фильм Квентина Тарантино. Факты ICTV уже посмотрели ленту культового режиссера и делятся впечатлениями.

Если не стоит плакать, когда твоя карьера идет коту под хвост, то я, к черту, не знаю, когда стоит.

Сюжет

Пока весь цивилизованный мир уже обсуждает девятый фильм Квентина Тарантино, украинским зрителям нужно дождаться 15 августа. Именно тогда Однажды в Голливуде появится в широком прокате.

События ленты разворачиваются в Голливуде 1969-го года. В центре сюжета – телевизионный актер Рик Долтон, сыгравший в популярном сериале про ковбоев. Но вместо того, чтобы пробиться в большое кино, ему раз за разом приходится браться за роли в ситкомах.

Единственным его настоящим профессиональным достоянием является дублер-каскадер Клифф Бут, с которым за десятилетия съемок они стали близки, как братья. Однако со временем вместо главных героев вестернов Долтону предлагают играть злодеев. А это, по словам знакомого продюсера, путь в один конец.

Когда на экране тебя убьет последний талантливый новичок, твоя карьера закончится.

Шанс на возрождение карьеры Долтон получает вместе с новым соседом по голливудским холмам – раскрученным режиссером Романом Полански. Этнический поляк как раз выпустил успешный триллер Ребенок Розмари и переехал вместе с красавицей женой Шэрон Тейт в имение рядом с Долтоном.

Проблема лишь в том, что где-то рядом будущий главный маньяк эпохи Чарли Мэнсон собирает стаю своих последователей. Стоит ли напоминать о страшной судьбе жены Полански?

Больше рассказать не могу, Тарантино очень не хотел спойлерить сюжет. Он дал прочитать весь сценарий только Ди Каприо и Питту и то исключительно у себя дома. Все остальные участники проекта получили только свои сцены и реплики.

Режиссерская работа

Квентин заявил, что Однажды в Голливуде – это его предпоследний фильм. После десятого (которым может стать то ли хоррор, то ли Стар Трек) он завяжет со съемками и сядет писать книги и театральные пьесы.

Когда разбрасываешься такими фразами, за качество каждого творения нужно отвечать. А учитывая хронометраж картины почти в три часа, надо постараться, чтобы зритель не покинул кинозал раньше финала.

И маэстро это удалось. Когда я был ребенком, обычная VHS кассета вмещала 160 минут записи, и меня было трудно оттянуть от телевизора раньше, чем она закончится. Фильм Однажды в Голливуде дарит такое же впечатление – не оторваться.

Все коронные фишки Квентина на месте. Здесь есть волшебные локации и максимально харизматичные герои. Женские ступни, от которых, как говорят, Квентин млеет, он не раз проталкивает на передний план кадра. А героини фильма не безупречные ангелы, они могут сопеть и храпеть во сне, не бреют подмышки, иногда недальновидные или вообще – маньячки.

Так же Тарантино не церемонится с культовыми персонами эпохи, вроде Брюса Ли. Голливудская звезда из Гонконга показан задавакой и пустословом, причем настолько, что его дочь раскритиковала за это фильм.

В общем видно, насколько Тарантино любит ту эпоху и пытался передать свои чувства нам. Чего только стоит нарезка вспыхивающих неоновых вывесок тех времен, это же надо было найти уцелевшие и снять каждую из них ради 15 секунд экранного времени. А саундтрек маэстро бережно сплел из музыки 60-х, особенно отмечу мелодии известного голливудского композитора Бернарда Херрмана.

Актеры

Актерскому ансамблю, который в Однажды в Голливуде собрал Тарантино, может позавидовать любой номинант на Оскар. Рика Долтона сыграл Леонардо Ди Каприо, его дублера Бута – Брэд Питт. Жену Полански Шэрон Тейт исполнила Марго Робби.

Но это вы и по постерам знаете, поэтому добавлю, что Дэмиен Льюис из сериала Миллиарды превратился в гонщика и актера Стива Маккуина, а Дакота Фэннинг стала одной из преступниц банды Мэнсона.

Конечно, больше всего внимания досталось главной троице. Марго пришлось изображать из себя не слишком интеллектуальную красавицу и большую часть экранного времени прохаживаться, как модель на подиуме.

А вот главным героям было где разгуляться. Наиболее убедительно выглядели истерика Долтона (Ди Каприо) после неудачной съемки и ужин Бута (Пита) вместе с собакой в ​​грязном трейлере. Конечно, если не считать финал, потому что он тоже вышел впечатляющим.

Единственное, чего не хватало, – это персонаж Аль Пачино. Его герой – продюсер Марвин Шварц – по сценарию явно имел больше диалогов с Ди Каприо. Но когда твой фильм настолько длинный, приходится от чего-то избавляться.

Впечатления

Фильм Однажды в Голливуде вышел еще одним тузом в крапленой колоде творчества Тарантино. Мастерски воссоздавая эпоху, жонглируя чужими картинами и реальными персонажами, Квентин выдал еще один трибьют спагетти-вестернам. На этот раз в декорациях обожаемого им Голливуда.

И как бы герои ленты не иронизировали над итальянскими ковбойскими фильмами, они в конце концов в них вляпываются. Так же и Тарантино, по сути, воспроизводит Голливуд конца 60-х и завлекает зрителей неоновыми вывесками и вечеринками в поместье Playboy.

Девятый фильм маэстро усыпляет широкие массы неспешными разговорами и ожиданием шарма Фабрики грез, которого здесь на самом деле мало.

А синефилам Квентин заговаривает зубы цитированием знакомых сцен, насмешками над звездами и калейдоскопом отсылок к старому Голливуду.

И все это ради того, чтобы в конце лихо выхватить оружие и выстрелить раньше, чем вы опомнитесь. Словно герой вестерна, который обязательно должен бахвалиться и говорить со своим визави, прежде чем всадить в него пулю.

Отличие лишь в том, что оружием Тарантино как всегда выступает жестокий экшн.

Сюжет: 8/10

Режиссерская работа: 9/10

Актеры: 9/10

Впечатление: 8/10

Общая оценка: 8,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Видео: B&H Film Distribution Company