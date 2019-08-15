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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Виктор Цой: топ-3 лучшие песни и каверы

Сегодня, 15 августа, годовщина смерти легендарного, российского рокера Виктора Цоя.

Віктор Цой

15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Фанаты же говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.

ДТП произошло на 35 километре трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Певца похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня часто собираются молодые люди с гитарами.

Читайте: Цой – жив! Неизвестные факты и смерть под вопросом

За восемь лет деятельности группы Кино, с 1982 до 1990 года, было выпущено восемь пластинок.

Черный альбом выпустили уже после смерти Виктора Цоя.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино: 

Топ-3 лучших кавера на песни Кино: 

К слову, паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей.

Видео: foleywarlocks, Jonbenjon, Rozachka7, Авторадiо, TE100STERON, Радиостанция Радио

Фото: Dreamstime

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