Сегодня, 15 августа, годовщина смерти легендарного, российского рокера Виктора Цоя.

15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Фанаты же говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.

ДТП произошло на 35 километре трассы Слока — Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги.

Певца похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, где сегодня часто собираются молодые люди с гитарами.

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За восемь лет деятельности группы Кино, с 1982 до 1990 года, было выпущено восемь пластинок.

Черный альбом выпустили уже после смерти Виктора Цоя.

Топ-3 песни Виктора Цоя и группы Кино:

Топ-3 лучших кавера на песни Кино:

К слову, паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за 9 млн рублей.

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