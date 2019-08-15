Четыре женщины подали иск против церкви саентологии, утверждая, что их преследовали и запугивали после того, как они сообщили об обвинениях в сексуальном насилии, совершенном актером Дэнни Мастерсоном.

Женщины утверждают, что Мастерсон изнасиловал или домогался их в начале 2000-х годов.

Мастерсон отрицал обвинения, но Netflix принял решение отстранить его от съемок в сериале Ранчо.

– Это просто смешно. Я не собираюсь сражаться с моей бывшей девушкой в ​​средствах массовой информации. Я одолею ее в суде – и с нетерпением жду этого, потому что публика наконец-то сможет узнать правду и увидеть, как на меня давила эта женщина. И как только ее иск будет отклонен, я намерен подать в суд на нее и других за ущерб, который они причинили мне и моей семье, – сказал актер.

Дэнни Мастерсон принадлежит к церкви сайентологии, которая по утверждению женщин преследует их.

Истец Крисси Бикслер утверждает, что ее преследовали и фотографировали. Через некоторое время неожиданно умер ее собака, вскрытие показало, что у него были травматические повреждения трахеи и пищевода.

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Другая женщина Мари Бобетт Риалес говорит, что за ней следили и взломали электронную почту. Также в иске говорится, что окно спальни ее 13-летней дочери разбили неизвестные посреди ночи.

Два других истца, которые не названы по имени в иске, выдвигают аналогичные обвинения. Одна из них говорит, что за последние два года после обвинения Мастерсона редко покидала свой дом.

В иске утверждается, что саентологи объявили женщин “объектом травли” за нарушение церковного запрета на участие полиции в таком расследовании.

Звезды последователи саентологии

Том Круз

Уилл Смит

Пенелопа Крус

Траволта

Анджелина Джоли

Брэд Питт

Бритни Спирс

В основе церкви саентологии лежит учение под названием дианетика – псевдонаучная дисциплина, которую придумал основатель и которую сами саентологи определяют как первую точную науку о разуме.

Основная концепция появилась во второй половине 40-х и основывалась на буквальном понимании популярных идей полного контроля разума над телом, а бессознательного – над сознательным.

Ранее американского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.

Источник: Variety