Четыре женщины подали иск против церкви саентологии, утверждая, что их преследовали и запугивали после того, как они сообщили об обвинениях в сексуальном насилии, совершенном актером Дэнни Мастерсоном.
Женщины утверждают, что Мастерсон изнасиловал или домогался их в начале 2000-х годов.
Мастерсон отрицал обвинения, но Netflix принял решение отстранить его от съемок в сериале Ранчо.
– Это просто смешно. Я не собираюсь сражаться с моей бывшей девушкой в средствах массовой информации. Я одолею ее в суде – и с нетерпением жду этого, потому что публика наконец-то сможет узнать правду и увидеть, как на меня давила эта женщина.
И как только ее иск будет отклонен, я намерен подать в суд на нее и других за ущерб, который они причинили мне и моей семье, – сказал актер.
Дэнни Мастерсон принадлежит к церкви сайентологии, которая по утверждению женщин преследует их.
Истец Крисси Бикслер утверждает, что ее преследовали и фотографировали. Через некоторое время неожиданно умер ее собака, вскрытие показало, что у него были травматические повреждения трахеи и пищевода.
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Другая женщина Мари Бобетт Риалес говорит, что за ней следили и взломали электронную почту. Также в иске говорится, что окно спальни ее 13-летней дочери разбили неизвестные посреди ночи.
Два других истца, которые не названы по имени в иске, выдвигают аналогичные обвинения. Одна из них говорит, что за последние два года после обвинения Мастерсона редко покидала свой дом.
В иске утверждается, что саентологи объявили женщин “объектом травли” за нарушение церковного запрета на участие полиции в таком расследовании.
Звезды последователи саентологии
- Том Круз
- Уилл Смит
- Пенелопа Крус
- Траволта
- Анджелина Джоли
- Брэд Питт
- Бритни Спирс
В основе церкви саентологии лежит учение под названием дианетика – псевдонаучная дисциплина, которую придумал основатель и которую сами саентологи определяют как первую точную науку о разуме.
Основная концепция появилась во второй половине 40-х и основывалась на буквальном понимании популярных идей полного контроля разума над телом, а бессознательного – над сознательным.
Ранее американского актера Моргана Фримена обвинили в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах.
Источник: Variety