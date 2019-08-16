Культовая и непредсказуемая певица, имя которой знают во всем мире, Мадонна празднует свой 61-день рождение.

Всемирно известная певица Мадонна 16 августа празднует 61 день рождения. По этому случаю Факты ICTV решили вспомнить самые скандальные выходки артистки за свою ее карьеру.

Поцелуй с Бритни Спирс

Начнем с самого известного скандала – поцелуя Мадонны с Бритни Спир и Кристиной Агилерой во время выступления на MTV Video Music Awards 2003.

К слову, подобный перфоманс для певицы не редкость. Также она целовалась на сцене с Тейлор Свифт и Дрейком.

Раздевание поклонницы

В Австралии Мадонна вывела на сцену одну из своих фанаток и резко сорвала с нее топ. Это все сопровождалось вопросом – та девушка, которая хочет, чтобы я ударил ее по попе?.

Позже оказалось, что девушка была несовершеннолетней.

Религиозный скандал

Мадонна всегда имела натянутые отношения с церковью. Однако некоторые ее выходки совсем выходили за рамки.

В 2006 году в рамках Confessions Tour во время Live to Tell Мадонна поднималась над сценой, распятая на гигантском кресте. На голове у певицы был терновый венок. Фоном транслировали данные о зараженных СПИДом африканских детях.

Постфактум Мадонна объяснила, что таким неоднозначным жестом хотела привлечь внимание к этой проблеме.

Скандал на Евровидении 2019

Мадонна стала гостьей на Евровидении 2019, которое проходило в Тель-Авиве (Израиль).

Певица хотела представить на сцене во время конкурса свой новый сингл, но организаторы увидели в тексте намек на политические взгляды и попросили звезду исключить премьеру песни из ее выступления. Тогда Мадонна пошла на крайние меры и поставила условие: либо она выступает с новым треком, либо вообще отказывается от выступления. В итоге организаторы согласились.

Во время выступления двое танцоров Мадонны вышли на сцену в нарядах с флагами Израиля и Палестины. Они обнимались, намекая на завершение конфликта между народами.

Скандал в Стамбуле

Во время концерта в Турции певица полностью огололила грудь. Раздевание Мадонны не оценили в мусульманской стране. Артистке даже грозил тюремный срок.

Ранее Факты ICTV писали, что американская модель Эмили Ратаковски показала фотографию топлес.