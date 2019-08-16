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Топлес на диване: Ратаковски поделилась пикантным снимком

Популярная американская модель Эмили Ратаковски показала фотографию топлес.

Ратаковски

Топ-модель Эмили Ратаковски снялась топлес для рекламы и опубликовала это фото на своей странице в Instagram.

На снимке звезда лежит на диване в одной юбке и прикрывает руками грудь.

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Обтягивающая юбка нюдового бордового цвета подчеркивает изгибы модели. На ноги она обула золотистые босоножки на высоком каблуке.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

By husband in @inamoratawoman

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)


К слову, ранее Эмили Ратаковски удивила сеть снимком, на котором у нее небритые подмышки.

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