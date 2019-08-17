17 августа родился любимец миллионов украинцев певец Кузьма Скрябин, который был откровенным человеком и всегда говорил то, что думает. Факты ICTV собрали десять памятных цитат Скрябина.

Певец, писатель, телеведущий, продюсер – Андрей Кузьменко был без преувеличения талантливым во всем. Он издал 20 альбомов, каждая песня стала настоящим хитом.

Скрябин никогда не боялся высказывать собственное мнение и открыто говорил о политической ситуации в Украине. За свою жизнь он также написал несколько книг.

На телеканале ICTV он был ведущим нескольких проектов, которые получили высокие рейтинги и любовь зрителей.

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Миллионы людей запомнили Андрея как приветливого и остроумного человека без какого-либо пафоса.

2 февраля 2015 года он возвращался с концерта в Кривом Роге и попал в ДТП, в котором оборвалась его жизнь.

Факты ICTV предлагают вместе вспомнить лучшие цитаты Кузьмы Скрябина в день рождения певца.

О мотивации

– Можно опустить руки, сказать: нет денег, нет охоты… А можно засучить рукава и уже сейчас начинать строить свое будущее!

Про армию

– Я усек первое армейское правило. Приказы можно не выполнять, если грамотно от них увильнуть.

О прошлом

– Если бы нынешний Кузьма увидел тогдашнего Кузьму, сказал бы: Парень, сцепи зубы. Через двадцать лет все будет зашибись!

О культуре общения

– Хамство – это кал, который выходит через рот!

О превратностях жизни

– Чем больше хочешь взять от жизни – тем меньше она хочет тебе это дать.

Об украинцах

– Каждый уважающий себя украинец должен хоть раз в жизни посадить дерево, вырастить сына и съездить в Египет.

Про Путина

– Тот человек, который помог понять, что мы, украинцы, едины, это не мужчина. Это баба, да и то не настоящая, а резиновая. Мы можем этого гада надуть, а можем спустить.

О бойцах АТО

– У людей садятся батарейки просто на просто. Они не понимают просто, что делается, если честно. Вот те, с которыми я, по крайней мере, общаюсь, человек 50-60, которые постоянно на войне. Кто больше, кто меньше. Они говорят, у нас садятся батарейки.

Об оптимизме

– Если у вас нет гармонии — то берите гармонь и гармонируйте!

О политиках

– Украинцы выбирают такого, что сначала с вазелином, а потом уже без вазелина, чтоб пожестче. Такой себе садомазохизм в генах…

К слову, телеканал ICTV снял документальный фильм посвященный памяти Андрея Кузьменко – Скрябин. Постскриптум.

Фото: Skryabinofficial