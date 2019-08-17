17 августа Кузьме Скрябину исполнилось бы 51 год. В память о музыканте Факты ICTV собрали пять лучших каверов его хитов.
Кузьме этого дня мог бы исполниться 51 год, но 2 февраля 2015 года всю Украину шокировала новость о трагической смерти всенародного любимца и лидера группы Скрябин Кузьмы (Андрея Кузьменко). Уже прошло четыре года, но верить в произошедшее по-прежнему сложно.
После смерти Кузьмы Скрябина песни легендарного музыканта звучат голосами украинцев.
Слушайте Танец пингвина в исполнении Ивана Дорна, Мовчати в обработке Вакарчука, кавер песни Люди, як кораблі от группы Антитела, перепевку композиции Спи от Алисы Вокс и кавер песни Шампанські очі от PianoБой.
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Святослав Вакарчук – Мовчати
Группа Антитіла – Люди, як кораблі
Экс-солистка группы Ленинград Алиса Вокс – Cпи собі сама
PianoБой – Шампанські очі
Иван Дорн – Танець пингвина
Напомним, Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.