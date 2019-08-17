Музыкант Кузьма Скрябин праздновал бы сегодня свой 51 День рождения. Но жизнь певца оборвалась в феврале 2015 года. Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы.

Музыканту Кузьме Скрябину 17 августа исполнился бы 51 год. Но он погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Однако песни группы Скрябин и сейчас продолжают звучать.

По случаю Дня рождения любимца миллионов украинцев Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.

Песня Мам стала легендой. Кузьма всегда любил возвращаться домой. “Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43 осінь…” – пел Кузьма Скрябин.

– А эти кадры были сняты в течение четырехчасовой поездки по маршруту Николаев-Калуш-Ивано-Франковск-Тернополь-Кременец-Дубно-Луцк. Мы привыкаем к тому, что окружает нас, а когда видим это на экране – оно ШОКИРУЕТ! Это – наша страна. Это мы с Вами! И, поверьте, со стороны мы выглядим страшно! И это всего-навсего 320 км из 150000 км шоссейных дорог Украины. Мы передвигались исключительно центральными трассами! Представьте себе, что делается в стороне от них, – писал Кузьма про Руїну.

– Одні казали, що я продався, а другі ти – молодець, не здався, – поет Кузьма… Если кто-то плюнул тебе на плечи, есть надежда, что он просто не доплюнул на того, кто шел впереди тебя, – говорил он. Но не держал зла.

Ностальгическую композицию Места счастливых людей снимали на Днепровско-Бугском лимане (Николаевская область).

– За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, – пел Кузьма. В то же время в одном из интервью заявил, что живет в самое комфортное время.

Андрей Кузьменко говорил о политиках как думал. И предлагал их пересадить на маршрутки.

2007 год. “Падай, падай, ніколи не згадуй”…

Музыка Кузьменко, слова Кузьменко, режисер – Кузьменко. Лист до друга

Клип на песню Скрябина Маршрутка с участием Дзидзьо, Пающие Трусы, Emotion, Лесика.

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К слову, предлагаем вам посмотреть документальный фильм канала ICTV Скрябин. Постскриптум.

Фото: Скрябин