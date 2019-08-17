PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Скрябин жив! Топ-10 клипов Кузьмы

Музыкант Кузьма Скрябин праздновал бы сегодня свой 51 День рождения. Но жизнь певца оборвалась в феврале 2015 года. Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы.

Скрябин жив! Топ-10 клипов Кузьмы

Музыканту Кузьме Скрябину 17 августа исполнился бы 51 год. Но он погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Однако песни группы Скрябин и сейчас продолжают звучать.

По случаю Дня рождения любимца миллионов украинцев Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.

Песня Мам стала легендой. Кузьма всегда любил возвращаться домой. “Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43 осінь…” – пел Кузьма Скрябин.

– А эти кадры были сняты в течение четырехчасовой поездки по маршруту Николаев-Калуш-Ивано-Франковск-Тернополь-Кременец-Дубно-Луцк. Мы привыкаем к тому, что окружает нас, а когда видим это на экране – оно ШОКИРУЕТ! Это – наша страна. Это мы с Вами! И, поверьте, со стороны мы выглядим страшно! И это всего-навсего 320 км из 150000 км шоссейных дорог Украины. Мы передвигались исключительно центральными трассами! Представьте себе, что делается в стороне от них, – писал Кузьма про Руїну.

– Одні казали, що я продався, а другі ти – молодець, не здався, – поет Кузьма… Если кто-то плюнул тебе на плечи, есть надежда, что он просто не доплюнул на того, кто шел впереди тебя, – говорил он. Но не держал зла.

Ностальгическую композицию Места счастливых людей снимали на Днепровско-Бугском лимане (Николаевская область).

– За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, – пел Кузьма. В то же время в одном из интервью заявил, что живет в самое комфортное время.

Андрей Кузьменко говорил о политиках как думал. И предлагал их пересадить на маршрутки.

2007 год. “Падай, падай, ніколи не згадуй”…

Музыка Кузьменко, слова Кузьменко, режисер – Кузьменко. Лист до друга

Клип на песню Скрябина Маршрутка с участием Дзидзьо, Пающие Трусы, Emotion, Лесика.

Читайте: Скрябин жив. 5 самых крутых кавер-хитов

К слову, предлагаем вам посмотреть документальный фильм канала ICTV Скрябин. Постскриптум.

Фото: Скрябин 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Легко пел о том, о чем другие говорить боялись: воспоминания друзей о Кузьме
Скрябин жив. 5 самых крутых кавер-хитов
10 метких цитат Кузьмы Скрябина
Скрябин жив! Украинские артисты поделились воспоминаниями о Кузьме
Четыре года без Кузьмы – годовщина гибели Скрябина
В Киеве появились скверы имени Скрябина и Немцова
Концерт памяти Кузьмы во Львове: Тина Кароль, Пономарев и Пиккардийская терция
Рецензия на фильм Город, в котором не ходят деньги: по одноименной повести Скрябина
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка